Non lavorare è un lusso che sempre meno persone possono permettersi

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) C’è un dato che hadistinto l’Italia dagli altri Paesi europei, anche in maggiore difficoltà economica, nell’ambito del mercato del lavoro. È l’abnorme percentuale di popolazione inattiva. I tanti italiani andati in pensione prima dei 65 anni, gli studenti fuori corso, le casalinghe, i lavoratori in nero o i tanti NEET che non studiano e non lavorano. La porzione di chi non ha un impiego e neanche lo cerca è la più alta della Unione europea: 34,6 per cento (dati del terzo trimestre 2022), ma in passato, alla fine degli anni ‘90, superava anche il 40 per cento. Il lento declino strutturale di questo indicatore è tra le buone notizie, normalmente non moltissime, in verità, che provengono dal mondo dell’occupazione.I l periodo post-Covid, però, sembra averne portata qualche altra: finalmente sembra esserci una maggiore dinamicità, il cui esito netto è stato un ...