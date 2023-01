“Non ho nulla contro i gay…” | le sparate del consigliere di FdI contro la comunità Lgbtq | “Vestiamo gli assessori di Zaia da drag queen”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Consiglio regionale del Veneto. Le opposizioni propongono una mozione perché la Regione aderisca alla rete Ready (che si occupa di combattere discriminazioni e violenze) e ai Pride, ma a un certo punto prende la parola uno dei consiglieri di Fratelli d’Italia, Joe Formaggio. Che esordisce così: “Io non hogay, omosessuali, lgb… eccetera… però non dobbiamo portarli al circo. Perché è vero, è finito il Natale, ma tra poco c’è Carnevale”. Poi la proposta: “Va bene, voto a favore se facciamo un emendamento in cui si dice cheglididae li mettiamo sopra il carro. Allora, un po’ di serietà. Vi ricordo l’aula dove siete (sic), allora, prima di presentare certe oscenità, pensateci qualche volta in più”. Joe ...

LA NAZIONE

E' una richiesta commerciale,mi sembra che ci siami sembra che si facciano due pesi e due misure: se il Pd facesse un'offerta commerciale sarebbe valutata anch'essa da parte di ...... 'Questa è la mia mamma'" archivio Image / Sport / Tennis / Naomi Osaka / foto Imago/Image Sport Il motivo per cui Naomi Osaka ha rinunciato agli Australian Openhaa che vedere con ... Piero Orsini, l'aggressore in ospedale: "Non ricordo nulla, ero ... L'avvocato Alessandro Simeone dichiara: «La mia assistita non sapeva nulla dei movimenti di denaro da e per l'estero, segnalati come sospetti» ...Il regista Lee Cronin ha affermato che nei trailer ufficiali rilasciati viene mostrato solamente il 10% effettivo della storia.