Nomine alle agenzie fiscali Silurato solo il più vicino ai 5S

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Prima frenata nello spoils system avviato dal governo Meloni. E un segnale rilevante in vista dei numerosi rinnovi alla guida della maggiori partecipate pubbliche. Ieri sera il Consiglio dei ministri ha fatto le sue scelte sui vertici dellee il verdetto è stato di due conferme e un cambio di poltrona. Il Governo ha fatto le sue scelte sui vertici dellee il verdetto è stato di due conferme e un cambio di poltrona A sorpresa, il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, ha proposto la conferma di Ernesto Maria Ruffini a direttore delledelle Entrate e quella di Alessandra Dal Verme come direttrice del Demanio. Lascia, invece, come ampiamente previsto, il direttore dell’Agenzia delle Dogane, Marcello Minenna (nella foto), che paga la colpa di essere stato ...

Italia Oggi

Un lavoro, quello portato avanti dall'esecutivo Meloni sulle, che ha già assunto toni ... Già direttore di Equitalia nel 2015 ai tempi del Governo Renzi (e poiEntrate con Paolo Gentiloni), ...... sono rese note leper l'Avvocatura, per il presidente del Consiglio di Stato e della Corte dei Conti, assieme ad altri incarichi di peso nell'ambito del cosiddetto 'spoils system'. Oltre... Nomine, Ruffini verso la riconferma alle Entrate - ItaliaOggi.it Il prossimo 17 gennaio, dopo due slittamenti, il Parlamento si riunirà in seduta comune per eleggere i membri laici del Csm. Dieci i posti per i nuovi inquilini di palazzo dei Marescialli.A quanto si apprende la novità è il cambio al vertice delle Dogane. Si va verso un giro di nomine nelle agenzie fiscali nel Consiglio dei ministri di oggi. A quanto si apprende la novità è il cambio a ...