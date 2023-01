Nokia T21 | ecco il nuovissimo tablet affidabile e resistente

Leggi su tuttotek

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Nkia T21 è un, adatto alle famiglie e costruito per durare nel tempo. Progettato con una robusta scocca in alluminio e plastica riciclata al 60%, il nuovo T21 offre tutte le prestazioni e promesse che ci si aspetta da unT21 di(qui per maggiori info) è unadatto a tutta la famiglia! Costruito per durare a lungo, con una struttura in alluminioe un involucro per l’antenna in plastica riciclata al 60%. Protezione al top grazie a tre anni di aggiornamenti di sicurezza mensili Due anni di major upgrade consentono aT21 di essere sempre in linea con le ultime innovazioni software, mentre la garanzia biennale garantisce maggiore tranquillità. Dettagli sul nuovoT21 di ...