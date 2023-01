No! Il World Economic Forum non considera la pedofilia un modo di salvare l’umanità

Leggi su open.online

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Come si può «»? «Scatenando i pedofili». Due affermazioni attribuite alda un articolo diffuso sul sito Internet Newspunch, noto per la pubblicazione di articoli infondati, il quale riporta un fantomatico tweet dell’organizzazione nel quale si leggerebbe la frase «age gap love laws violate human rights» (ovvero: «Le leggi contro la differenza d’età in amore violano i diritti umani»), seguita dall’emoji di un arcobaleno. Non ci è voluto molto prima che la presunta dichiarazione si diffondesse su Facebook. In realtà, però, nell’affermazione non c’è nulla di verificato. Per chi ha fretta: Si sostiene che il WEF abbia espresso un endorsement alla. Il presunto tweet del WEF a sostegno della loro tesi non esiste, così come non esiste la ...