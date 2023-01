Nina Zilli è incinta? Lo spoiler sulla gravidanza in diretta social di Fiorello

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Durante un live su Instagram il protagonista di Viva Rai 2 e le sue spalle - Biggio e Mauro Casciari - si sono lasciati scappare una frase che sembra svelare un bebè in arrivo: «Trae Danti c’è del tenero, anche altro. C’è del terzo». La cantante, per ora, non ha confermato (né smentito)

Biggio ha chiamato la conduttrice - da stasera alla guida del programma 'Boomerissima' - e Fiorello inquadra il cellulare Puntata carica di news (e spoiler) questa mattina a Viva Rai2! .ha cantato la sigla del programma di Fiorello, scritta insieme al compagno " il cantautore Danti " e il conduttore , scherzando con Fabrizio Biggio, ha svelato che la cantante è in dolce ... Fiorello e gli spoiler in diretta: Nina Zilli aspetta un figlio e Biggio svela il numero di Alessia Marcuzzi Probabilmente Nina Zilli avrebbe voluto annunciarlo in prima persona ed al momento giusto, ma per errore è stato dato un grande annuncio in diretta. Ecco cosa è successo. Dal 5 dicembre 2022 alle 7:15 ...Nina Zilli incinta di Danti, collega e compagno, i due fanno coppia dal 2021. Il pettegolezzo non è stato confermato.