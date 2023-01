La Gazzetta dello Sport

Preoccupazione. Dovuta anche al silenzio (assenso) della società. La Germania si interroga sulle condizioni di Manuel. L', infatti, sarebbe molto più grave di quanto fin qui lasciato trapelare. Motivo per il quale anche il Bayern sta prendendo tempo prima di capire come muoversi per sostituirlo. Yann ......di Manuelpreoccupano il Bayern Monaco. Il portiere della Nazionale tedesca si è infortunato cadendo sugli sci rimediando una frattura alla tibia. Secondo ' SportBild' , l'potrebbe ... Neuer, infortunio più serio del previsto Il Bayern prende tempo e pensa a Sommer Il club non ha voluto rilasciare alcuna dichiarazione. Intanto il 14 febbraio c'è il Psg e il Bayern ha disperatamente bisogno di un portiere In un articolo di oggi la Bild analizza la situazione..Manuel Neuer potrebbe aver chiuso la sua carriera dopo il grave infortunio alla tibia. In Germania ne sono sicuri, motivo per cui il club sta già cercando più di un rimpiazzo tra i pali. "Passo dopo p ...