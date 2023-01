Netflix | le serie tv e i film più visti della settimana in Italia top 10 dal 2 all' 8 gennaio 2023

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) La classifica dei titoli piùsu, tratv e, nella primadelconferma il totale dominiosaga di Harry Potter, mentre Ginny & Georgia 2 conquista la vetta. La primadelsuconferma il dominio nella Top 10 deipiùsaga di Harry Potter, occupando ben otto posizioniclassifica che segna tuttavia l'ottima accoglienza riservata a The Pale Blue Eye - I Delitti di West Point, mentre tra letv entra in scena la stagione 2 di Ginny & Georgia e debutta direttamente in vetta. I cambiamenti maggiori avvengono infatti tra gli show più ...

WIRED Italia

Dopotutto il suo allenamento potrebbe essere parte di un programma per tornare a interpretare Jessica Jones , a circa quattro anni dalla fine della sua. Ecco le foto: Infatti Krysten ...È la novitàdel momento, il titolo di cui tutti parlano, la primanon lineare della piattaforma di streaming. Parliamo di Caleidoscopio ( Kaleidoscope ), in cui una banda di ladri professionisti ... 1899, cosa ci dice la cancellazione della serie sul futuro di Netflix Paramount+ ha dato il via libera per una serie TV dedicata a D&D: dopo il successo di Halo, la casa produttrice di prova di nuovo.Tutti ne parlano male e sembra non piacere a nessuno. Eppure la serie tv, arrivata alla terza stagione, è uno dei grandi successi Netflix ...