RomaDailyNews

Con la pubblicazione del suo album2022 sono riprese anche le prove che erano iniziate prima del Covid dell'Alby Band, creata ad hoc in vista del concerto: Alberto Schiapparelli alla voce e ...Il teatro del Seminario di Rimini ha ospitato la ventunesima edizione del Festival di San Gaudenzo , il varietà messo in scena dal gruppo giovani e giovani adulti della parrocchiacentro storico di Rimini. Sono Mauro Busignani e Erika Montanari i vincitori della 21esima edizione del Sangaufestival . Il duo, coppia sul palco e nella vita, ha proposto "Accetto Miracoli" di ... Nel Cafe di Via Veneto giovedì è la volta di Tatiana Tarsia ... Nel Cafe di Via Veneto giovedì 12 gennaio è la volta di Tatiana Tarsia - Giovedì 12 gennaio secondo appuntamento dell’anno con la live music del giovedì ...Un testimone ha raccontato di aver visto Alice Neri la notte in cui è stata uccisa baciare il collega Marco, con cui aveva trascorso la serata, e ...