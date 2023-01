Nel 2023 la parola chiave non sarà recessione Il cauto ottimismo di Emilio Rossi

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Gli articoli di Alessandro Minuto Rizzo, Gloria Bartoli, e Adriano Giannola, all’interno di una rubrica del Gruppo dei 20 per un programma di legislatura su Equità e Sviluppo. Qui la presentazione del volume curato da Luigi Paganetto *** Al netto di ulteriori cigni neri, ilsi presenta per le economie avanzate come un anno di transizione verso un nuovo standard di crescita strutturalmente moderata (dopo oltre due anni di forte rimbalzo) ma con inflazione più vicina e forse leggermente più alta rispetto ai target delle Banche centrali dei decenni pre-pandemici. Per valutare questo percorso è utile inquadrare il nuovo anno all’interno degli sviluppi non solo recenti dell’economia globale e dei paesi avanzati. Gli effetti economici della pandemia e dell’invasione dell’Ucraina da parte della Russia si sono inseriti nel contesto globale degli anni 2000 caratterizzato, ...

QUOTIDIANO NAZIONALE

... nell'ambito della missione condotta dalla fregata Ammiraglio Gorshkov , Mosca mostra l'ultimo prodotto d'élite della sua industria bellica presentando un'altra arma atomica da inserireproprio ...Ci sono, dice ancora, 'alcune questioni' alle quali bisogna fare 'attenzione': 'C'è un problema di scortemondo occidentale - spiega nell'intervento in Aula - che si è in qualche modo impoverito ... Pensione anticipata 2023: la guida. Chi può andare via prima dal lavoro e come fare Tutti gli eventi per Bergamo e Brescia Capitale della Cultura 2023. Il 20 gennaio le celebrazioni inaugurali. Scopri sul sito tutte le info.Il mercato cinematografico italiano fatica a scrollarsi di dosso l'effetto pandemia: i dati del box office relativi al 2022 raccolti nella nuova edizione dell'Annuario Cinetel mostrano infatti come ri ...