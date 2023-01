Negli Stati Uniti il traffico aereo interno è bloccato per un malfunzionamento nel sistema informatico dell’agenzia federale che regola l’aviazione civile

Il Post

Traffico aereo in tiltUniti, e non sono da escludere possibili problemi anche sulla circolazione europea. Secondo quanto riportato da NBCNews , oltre 1200 voli sia in entrata che in uscita dagli USA sono ...Il presidente degliUniti Joe Biden è stato informato del guasto informatico che ha costretto a terra tutti i voliUniti e ha chiesto "un'indagine completa sulle cause", ha scritto in un tweet l'addetto stampa della Casa Bianca, come riferiscono i media Usa. . Le sorelle che hanno monopolizzato il business dei gemelli negli Stati Uniti "Mai come in questi ultimi tempi - si legge nella Guida - la Continuità assistenziale è stata vittima di carenze che non si erano mai palesate negli ultimi decenni. I dati sono stati rilevati da ...ROMA (ITALPRESS) – Un guasto al sistema informatico della Federal Aviation Administration ha bloccato tutti i voli aerei negli Stati Uniti. Lo ...