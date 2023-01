Nasce il nuovo Policlinico San Pietro | 15 milioni d’investimento e l’università per infermieri

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Ponte San. Una nuova casa e una nuova scuola. Comincia così ilcapitolo della storia delSan, realtà del Gruppo San Donato nata nel 1963 per essere centro di riferimento per il territorio della zona occidentale della provincia di Bergamo, in particolare per le zone dell’Isola Bergamasca e della Valle Imagna. Ottomila metri quadrati di struttura pensata per essere sostenibile dal punto di vista ambientale ed energetico e un investimento di quindicidi euro. Dopo sessant’anni l’ospedale si rinnova, diventando un luogo di formazione per i protagonisti della medicina del futuro: grazie a una collaborazione conVita – Salute San Raffaele, la nuova struttura ospiterà il corso di laurea instica, diventando così ...

Engage

... +393453199734 L'AUTORE MATTEO FAISa Cagliari, nel 1981. È scrittore e agitatore culturale, ... È in libreria il suoromanzo, Le regole dell'estinzione , per Castelvecchi. Di recente, ha ...Marco Lucchesi è ilpresidente della Fondazione Biblioteca Nazionale di Rio de Janeiro, in Brasile. Un incarico ... Figlio di emigranti italiani,59 anni fa in Brasile ma le sue origini ... FullSix cambia nome e diventa Beewize: nasce un nuovo network ... Roma, 10 gen. (Adnkronos/Labitalia) - Uno esempio di coesione e ripartenza, uniti più che mai, per raggiungere un obiettivo condiviso: dar valore e lustro a un territorio e a un vino di grande tradizi ...L’accordo in convenzione tra Unical e Regione ridisegna la mappa dei posti letto e stabilisce gli insegnamenti. Nove reparti ospedalieri e due strutture per la diagnostica transiteranno sotto la gesti ...