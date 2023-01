Napoli | turista scippato La rabbia | “Città piena di ambulanti e nessun agente”

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Tempo di lettura: 3 minuti“è bellissima e ci tornerò, però vi chiedo di manifestare e pretendere le dimissioni del sindaco”, così ha scritto Piero Triggiani dentista romano in visita adurante le festività natalizie. Lo specialista, da, è stato vittima di un furto mentre si trovava in strada. Dopo l’episodio, Triggiani ha pubblicato un post-denuncia su Facebook dove ha raccontato l’accaduto, facendo trapelare tutta la suae delusione. “Attenzione quando si gira per. Ero diretto al museo archeologico nazionale e sarei passato per la strada dei presepi che si trova nella stessa zona facendo tutto il percorso a piedi. All’inizio di corso Umberto I decido di non aprire più il marsupio e di spostare il cellulare in tasca nel giaccone per le prossime foto. Sono ...

Corriere del Mezzogiorno

... durante le festività e in questi giorni, impatta e non poco sul turismo, e cioè sul principale planning economico e culturale su cui sta puntandoper costruire la sua nuova identità di ......in una stazione della metropolitana e trovato in possesso di un oggetto sottratto a unnon ... Discorso simile per il procuratore generale di, Luigi Riello , che ha parlato di "... Napoli, turista scippato denuncia: «Per 6 chilometri non ho incontrato forze dell’ordine» Quattro presenze in Serie A, tre in Champions League, ma mai dal primo minuto. Per nemmeno un'ora in campo. Alessio Zerbin si è giocato fin qui le sue carte con il Napoli, non ha ...La coperta corta del personale dei vigili urbani e la penuria generale di agenti in strada, durante le festività e in questi giorni, impatta e non poco sul turismo, e cioè ...