Napoli | rebus quasi risolto in porta | un’operazione è definita

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Ilragiona sul mercato e si avvicina la risoluzione per illegato alla: le ultime raccolte da SerieANews.com. Mentre Luciano Spalletti si prepara con la squadra per affrontare il big match da giocare contro la Juventus, ilcon Cristiano Giuntoli ragiona e lavora sul mercato. Si avvicina, in tal senso, la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

IamNaples.it

Per il polacco resta ilsul futuro, dato che tra un anno e mezzo il suo contratto in azzurro ... chiaramente ilnon resterebbe a corto di risorse. Il sostituto può essere già in casa con ...Arrivato sabato in blucerchiato dal, la domenica si è ritrovato a sfidare da blucerchiato ... i precedenti di Coppa Italia redazionesportiva ARTICOLI CORRELATI ALTRO DALL'AUTORE Genoa,... Napoli, risolvi due rebus e batti la Juventus Napoli-Juve è un rebus. La partita di venerdì sarà anche la sfida tra l’attacco di Spalletti, il migliore del campionato con 39 gol segnati, e la difesa di Allegri, la più ermetica con 7 gol incassati ...Eljif Elmas è attualmente tra i giocatori più in forma in casa Napoli. Lo ha dimostrato a San Siro nei minuti finali quando è subentrato contro l'Inter e ancor di più nei quasi 90 minuti disputati con ...