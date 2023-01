Napoli | le condizioni di Kim per la sfida alla Juventus

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Le ultime sulledi Kim, difensore del, in vista del big match di Serie A contro laCi sono novità importanti per quel che riguarda lefisiche di Kim. Il difensore delaveva accusato un indurimento muscolare nel primo tempo dellacontro la Sampdoria. Il problema non sembra comunque essere grave. Il sudcoreano dovrebbe quindi essere a piena disposizione di Luciano Spalletti per il big match di Serie A contro ladi Allegri. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Calciomercato.com

