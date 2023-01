Napoli-Juventus | i tre giocatori chiave su cui punterà Allegri

Tuttosport

Daniele Doveri è l'arbitro designato a dirigere, big match della 18/a giornata di Serie A, in programma venerdì 13 gennaio alle 20.45 allo stadio 'Maradona'. Gli arbitri della 18/a giornata di Serie A, in programma da venerdì 13 ...E sulle polemiche per la designazione di Sozza, milanese, in Inter -Rocchi ha risposto così:... afferma Luigi De Siervo in riferimento al gol annullato alla(e a Milik) nel match ... Napoli-Juventus, la probabile formazione di Allegri Nel corso dell'appuntamento odierno con L'Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Xavier Jacobelli. Queste le sue parole sul pareggio del Milan contro la Roma: ...Come avevamo anticipato questa mattina, sarà Daniele Doveri della sezione arbitrale della capitale a dirigere la supersfida Napoli-Juventus,, valevole per la 18esima giornata di serie A, in programma ...