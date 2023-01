Napoli-Juventus | ecco come pensa di vincerla Allegri | il piano di Max

Leggi su juvedipendenza

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Lasi prepara alla sfida, delicatissima, contro il; andiamo a vedere quale strategia ha in mente. Il successo contro l’Udinese, grazie alla rete di Danilo nei minuti finali di gara, è stato fondamentale sia per omaggiare Vialli nel migliore dei modi sia per restare a contatto con il; la distanza dal primo posto è ancora ampia. Sono sette, infatti, i punti che separano partenopei e bianconeri. Rispetto al passato, però, la sensazione di poter ridurre questo gap è piuttosto forte. E’ chiaro, da questo punto di vista, sarà fondamentale lo scontro diretto del tredici gennaio; in casa delva in scena una sfida che vale, nonostante manchi ancora molto, una buona fetta di scudetto. Il risultato rischia di pesare soprattutto dal punto di vista ...