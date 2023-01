Napoli-Juventus | Doveri arbitro del big match

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Roma, 11 gen. - (Adnkronos) - Danieleè l'designato a dirigere, bigdella 18/a giornata di Serie A, in programma venerdì 13 gennaio alle 20.45 allo stadio 'Maradona'. Gli arbitri della 18/a giornata di Serie A, in programma da venerdì 13 a lunedì 16 gennaio:(venerdì 13, ore 20.45):; Cremonese-Monza (sabato 14, ore 15): Massa; Lecce-Milan (sabato 14, ore 18): Orsato; Inter-Verona (sabato 14, ore 20.45): Fabbri; Sassuolo-Lazio (ore 12.30): Pairetto; Torino-Spezia (ore 15): Ghersini; Udinese-Bologna (ore 15): Volpi; Atalanta-Salernitana (ore 18): Aureliano; Roma-Fiorentina (ore 20.45): Giua; Empoli-Sampdoria (lunedì 16, ore 20.45): Santoro.

Tuttosport

Mentre Allegri ha svolto una seduta tecnico - tattica con i giocatori che prenderanno parte alla spedizione di, Vlahovic e Pogba si sono allenati su un campo parallelo insieme ad alcuni giovani dell'Under 23 e della Primavera. Allenamento a buon ritmo: in parte si ripropone per entrambi lo stesso ...... poi gli scontri in autostrada tra pseudotifosi die Roma , e, nel mezzo, i cori razzisti ... dalla A di Tino Asprilla (Parma) alla Z di Zinedine Zidane (). Partito negli anni '80, con ... Napoli-Juventus, la probabile formazione di Allegri Arriva l'ufficialità con il comunicato dell'Aia: Di seguito le designazioni arbitrali della diciottesima giornata di Serie A, con Doveri che dirigerà il big match di venerdì tra il Napoli e la Juventu ...La Juventus sta viaggiando a ritmi altissimi: otto vittorie di fila senza subire reti e il secondo posto ritrovato proprio alla vigilia del confronto contro il Napoli capolista. Numeri che fanno ben..