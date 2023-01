Napoli-Juventus | Doveri arbitro del big match

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) (Adnkronos) – Danieleè l’designato a dirigere, bigdella 18/a giornata di Serie A, in programma venerdì 13 gennaio alle 20.45 allo stadio ‘Maradona’. Gli arbitri della 18/a giornata di Serie A, in programma da venerdì 13 a lunedì 16 gennaio:(venerdì 13, ore 20.45):; Cremonese-Monza (sabato 14, ore 15): Massa; Lecce-Milan (sabato 14, ore 18): Orsato; Inter-Verona (sabato 14, ore 20.45): Fabbri; Sassuolo-Lazio (ore 12.30): Pairetto; Torino-Spezia (ore 15): Ghersini; Udinese-Bologna (ore 15): Volpi; Atalanta-Salernitana (ore 18): Aureliano; Roma-Fiorentina (ore 20.45): Giua; Empoli-Sampdoria (lunedì 16, ore 20.45): Santoro. L'articolo proviene da Italia Sera.

