Napoli-Juventus | ad arbitrare il match sarà Daniele Doveri

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Corriere dello Sport – . Il quotidiano dà un anticipazione in merito a chil’arbitro di… L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Tutto Juve

Dopodomani e già qui:contro, la squadra che vuole estromettere un'avversaria dalla corsa allo scudetto contro quella che vuol farsi paladina delle inseguitrici sgambettando a domicilio la capolista. ...Sette lettere: rimonta. Quella che lavorrebbe proseguire venerdì al Maradona.capolista, Signora all'inseguimento. In un'occasione che, se colta, regalerebbe prospettive tutte nuove sia ai bianconeri che agli altri ... VIDEO - Coppa Italia Primavera, gli highlights di Juventus-Napoli Sergio Porrini tesse le lodi di Massimiliano Allegri e della difesa della Juventus commentando la possibile rincorsa Scudetto ...Napoli-Juventus, big match di campionato in programma venerdi sera, sarà anche una sfida tra gli allenatore delle 2 squadre, Spalletti ed Allegri, tecnici che, come riportato dal ...