Napoli - Juve | trasferta ok ma più controlli | cosa ha deciso l' Osservatorio

Tuttosport

ROMA - Nessun divieto di trasferta per- Juventus del 13 gennaio, ma verranno prese misure particolari dopo i recenti scontri tra gli ultras partenopei e quelli della Roma avvenuti sull'autostrada A1. La decisione è stata presa dall'...Niente divieto di trasferta per- Juventus del 13 gennaio , anche in considerazione della 'vendita quasi ultimata dei ...- Atalanta a rischio, servizi rafforzati Vendita dei biglietti per i ... Napoli-Juventus, la probabile formazione di Allegri Sono passati tre giorni dagli scontri sull’A1, all’autogrill di Badia al Pino, tra i tifosi di Roma e Napoli, e ancora la polemica sulla violenza ultras non si è… Leggi ...La decisione dopo i recenti scontri tra gli ultras partenopei e quelli della Roma avvenuti in autostrada. Servizi rafforzati anche per Juve-Atalanta del 22 gennaio, considerata "a rischio" ...