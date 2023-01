Napoli-Juve | Mariani al Var | la designazione arbitrale

Corriere dello Sport

ROMA - Sono state rese note le designazioni arbitrali per la diciottesima giornata di Serie A . Il big match tra ilcapolista di Spalletti e la Juventus di Allegri , in programma in anticipo venerdì 13 gennaio alle ore 20.45, sarà diretto da Doveri . Per Roma - Fiorentina c'è Giua , Pairetto dirige Sassuolo -...Il designatore Gianluca Rocchi ha designato Doveri per il big matche ha fermato Sacchi protagonista in negativo di Monza - Inter con la rete annullata ad Acerbi.- Juventus ... Napoli-Juve, scelto l’arbitro: ecco chi dirigerà al Maradona Un fondo americano appoggia il ritorno di Massimo Ferrero alla Sampdoria. Arriva un aiuto da 35 milioni per l’ex presidente ...La Juventus è attesa da settimane importanti fra calcio giocato e Calciomercato. Sono attese notizie anche in merito alla vicenda giudiziaria che sta riguardando la società bianconera con le indagini ...