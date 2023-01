Napoli-Juve | Kim non la salterebbe per nulla al mondo | ecco come sta

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Kim Min-jae è pronto a giocare titolare, le condizioni fisiche del difensore sudcoreano sono buone. Lo spirito di sacrificio e di abnegazione di Kim ed in generale della cultura orientale, non permetterebbe di certo ad un piccolo problema fisico di diventare un caso importante. Kim è stato sostituito al termine del primo tempo di Sampdoria-a scopo precauzionale. Indurimento del muscolo del polpaccio, niente di graveha spiegato Spalletti, ma era giusto fermarlo per evitare problemi più gravi. Ovviamente i muscoli dei giocatori sono molto delicati ed anche piccoli problemi possono creare fastidi, che non permettono il perfetto movimento ed a livello molto competitivi questo fa la differenza. Kim titolare in: le ultime novità Il...

