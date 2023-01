Napoli | infortunio Kim | Spalletti svela la verità

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Dopo la sostituzione anticipata di Kim i tifosi restano in ansia, i motivi dietro il cambio non sono incoraggianti PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Sale l’ansia per i tifosi del, preoccupano le condizioni di salute di Kim Min-Jae che ha giocato solo metà dell’ultima partita. Il difensore partenopeo è stato schierato come Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

JMania

...nel big match contro il, in attesa di poter convocare i rimanenti due. Uno dei quali, però, Pogba, ha mosso da poco i primi passi con i compagni , facendosi vedere dopo il lungo...... anzi si lancia in critiche piuttosto nette per l'ex Everton: 'Lukaku mi aveva illuso il primo tempo del, ma quando è entrato col Monza è stato imbarazzante, non teneva palla, era impaurito, ... Infortunio Di Maria, ansia verso Napoli-Juventus: cosa filtra valri Bojinov, ex attaccante anche della Juventus, ha parlato a Tuttomercatoweb.com: "La Juventus sta facendo veramente un ottimo lavoro e sta ottenendo ottimi risultati. Allegri non ha avuto mai la s ...“Le mie prime sensazioni sono positive. Ho trovato un bellissimo ambiente, una società pronta e che vuole dimostrare il suo valore, che la classifica non sta risaltando. Sono qui per dare il massimo e ...