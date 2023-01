Napoli | il bologna torna sulle tracce di Zerbin

CalcioNapoli24

Commenta per primo Ilinsiste per Alessio Zerbin , giovane talento delper il quale il club felsineo si era già mosso in estate. Rispetto alllo scorso mercato, in questa sessione ilpotrebbe aprire ......45 Lazio PreMatch Juventus Domenica 16 Aprile 2023 - 15:00 Sassuolo PreMatch Juventus Domenica 23 Aprile 2023 - 15:00 Juventus PreMatchDomenica 30 Aprile 2023 - 15:00PreMatch ... Sky - Il Bologna vuole Zerbin! Apertura del Napoli, si valuta il prestito Il Napoli, entro la fine di gennaio, potrebbe dire addio ad un proprio giocatore: la cessione è possibile, imminente la decisione finale.Un anno fa Lorenzo Insigne firmava il precontratto che lo avrebbe legato al Toronto FC. Ora siamo a poche settimane dall'inizio del nuovo campionato in MLS e l'ex capitano del Napoli è tornato a parla ...