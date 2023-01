Napoli | i tifosi chiedono l’acquisto di Armando Izzo dopo l’esultanza nella diretta Instagram

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Il campionato di Serie A è finalmente ripreso.la sosta mondiale, le squadre sono scese in campo per regalare nuove gioie ai. Il, in particolare,il passo falso con l’Inter si è ripresopartita di Marassi contro la Sampdoria. Protagonista dell’ultima giornata è stato sicuramente il difensore del Monza,L'articolo

Open

... l'ultrà legato al club 'Brigata Carolina' che, secondo gli inquirenti, avrebbe preso parte agli scontri tradella Roma e delall'Area di Servizio di Badia al Pino, sull'Autostrada A1, ......per- Juventus del 13 gennaio, anche in considerazione della "vendita quasi ultimata dei tagliandi" ma aumento dei controlli delle forze dell'ordine con servizi di filtraggio deiospiti ... Gli scontri tra tifosi della Roma e del Napoli in A1 erano organizzati: «In 200 contro 50, vigliacchi» - Il video Durante la trasmissione “Si Gonfia la Rete” in onda su Radio CRC, è intervenuto Amedeo Bardelli, responsabile marketing Ticketone per trattare il tema più caldo di questa settimana, ovvero la partita ...Gentile utente ti informiamo che gli articoli 4 e 6 delle “Condizioni di Utilizzo dei Servizi offerti tramite registrazione ai Lettori” relativi, in particolare, all’accesso ai contenuti e alle notizi ...