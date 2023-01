Napoli | Elmas è il dopo Zielinski | il 'nuovo ruolo' | il record e Ounahi sullo sfondo

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Eljifè attualmente tra i giocatori più in forma in casa. Lo ha dimostrato a San Siro nei minuti finali quando è...

IlNapolista

... a tre giorni dal big match contro la Juventus di venerdì, l'allenatore del, Luciano ... 'Poi, volendo, qualche perplessità sul centrocampo: a Marassi,ha offerto a Spalletti le risposte ...Osimhen(getty images) Tutta la Serie A TIM è su DAZN. Attiva ora il tuo abbonamento! Per te, allo stesso prezzo, anche il quotidiano digitale La Gazzetta dello Sport. tutte le notizie ... Elmas ha saputo farsi largo nel Napoli NAPOLI - Il Corriere dello Sport ha fornito alcune novità in merito alla probabile formazione del Napoli contro la Juventus: "Partiamo dalla difesa dove potrebbe essere riconfermato Juan Jesus con Rra ...Microsoft e i fornitori di terze parti usano i cookie per l'archiviazione e l'accesso a informazioni, quali gli ID univoci, per distribuire, gestire e migliorare servizi e annunci. Se si accetta, MSN ...