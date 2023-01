Napoli | commerciante trova un portafogli in negozio e chiede 250 euro per restituirlo Ma il proprietario la denuncia

leggo.it

Ha provato a fare la furba, ma le è andata molto male. Unadel centro storico di, nei giorni scorsi, ha trovato nel suo locale un portafogli smarrito da un cliente. Anziché restituirlo, la 45enne di origine straniera ha contattato il .... L'incubo è finito, ma la situazione resta molto grave. Grazie all'intervento dei Carabinieri, undiha visto finire in manette il suo aguzzino, un 33enne già noto alle forze dell'ordine, in carcere con l'accusa di usura aggravata dal metodo mafioso. Sulla vicenda intervengono ... Napoli, commerciante trova un portafogli in negozio e chiede 250 euro per restituirlo. Ma il proprietario la d Ha provato a fare la furba, ma le è andata molto male. Una commerciante del centro storico di Napoli, nei giorni scorsi, ha trovato nel suo locale un portafogli smarrito da un ...I finanzieri del Comando Provinciale di Foggia hanno eseguito tre ordinanze di custodia cautelare e 36 perquisizioni nell’ambito di un’indagine relativa ad un’associazione per delinquere finalizzata a ...