Napoli | Bereszynski | «Arrivato nella squadra più forte d’Italia»

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Le parole di Bartosz, nuovo difensore deldalla Sampdoria. Tutti i dettagli sul polacco Bartoszha parlatoconferenza stampa di presentazione come nuovo calciatore del. PAROLE – «La chiamata delè stata una bellissima sorpresa, è lapiù. Non sono qui per fare la presenza, voglio dare il mio contributo. So che davanti a me c’è Di Lorenzo che è un grandissimo, ma io posso crescere tanto. Tornare in Italia dopo il Mondiale con questa fiducia è stata una cosa bellissima. Per me è un onore essere qui». L'articolo proviene da Calcio News 24.

