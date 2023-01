Napoli | allenamento sulle esercitazioni offensive a Castel Volturno

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoSeduta mattutina per ilall’SSCN Konami Training Center di. Gli azzurri preparano il match contro la Juventus in programma allo Stadio Maradona venerdì alle ore 20.45 per la 18esima giornata di Serie A. Luciano Spalletti ha a disposizione tutti gli uomini della rosa ed ha cominciato a provare diverse soluzioni in vista del big-match contro i bianconeri. “La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello – recita il report pubblicato sul proprio sito ufficiale dalla SSC–Successivamente il gruppo ha svoltosugli sviluppi offensivi. Chiusura con lavoro tattico a tutto campo e svolgimento di gioco su palle inattive”. Dunque, Spalletti ha voluto intensificare la seduta d’sugli ...

SSC Napoli

