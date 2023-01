Napoli | accordo per Ounahi | arriva a fine stagione

napolipiu.com

Ancelotti e Gattuso nemici da un anno. I due, che si sono tanto amati, adesso non vanno d'. Ecco cosa c'è dietro la rottura Questa sera Real Madrid e Valencia si affrontano per la ...a, ...Se uno va intorno avede orrori ovunque dove c'era il mare, e lì puoi fare un mare di fotovoltaico. Basta trovare un, soprattutto col ministero dell'Agricoltura che dovrà immaginare ... “Il Napoli ha chiuso l’accordo con Ounahi”; ecco lo scenario Proseguono le indagini sugli scontri avvenuti domenica 8 gennaio sull’A1 tra i tifosi della Roma e quelli del Napoli. Stando a quanto riporta il Corriere della Sera, è emerso ...Un avvio immaginifico tra i pali della Salernitana per Memo Ochoa, il portiere messicano che ha già fatto innamorare Salerno in appena due partite. L'estremo difensore è appena arrivato in Italia.