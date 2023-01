Naomi Osaka è incinta | ' Tornerò a giocare agli Australian Open 2024' - Sport - Tennis - quotidiano net

Il Post

La tennista giapponese ha annunciato la gravidanza sui social: 'Non vedo l'ora che mio figlio guardi una delle mie ...Ora sappiamo perchésalterà l'Australian Open 2023. La giapponese, ex numero 1 del mondo e quattro volte campionessa Slam, è incinta. La 25enne, che ha giocato l'ultima partita nel circuito WTA al Pan Pacific ... La tennista Naomi Osaka ha annunciato di essere incinta La tennista giapponese ha annunciato la gravidanza sui social: "Non vedo l'ora che mio figlio guardi una delle mie partite" ...Ora sappiamo perché Naomi Osaka salterà l'Australian Open 2023. La giapponese, ex numero 1 del mondo e quattro volte campionessa Slam, è incinta.