Muore icona di un intero movimento sportivo | una settimana dopo il marito | Aveva 37 anni

Leggi su ck12

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) È un lutto doloroso che colpisce l’mondo dello sport. La vittima era un’nella sua disciplina ed è deceduta a solo un mese dalla morte delSolo poche settimane prima era venuto a mancare il suo amato. Il mondo dello sport si trova ora a piangere la moglie, un’del mondo dello sport, di una disciplina particolare ampiamente praticata in numerosi paesi. Lutto nello sport: mortail(ck12.it)soltanto 37ed è stata la sua società ad annunciarne il decesso, senza spiegarne le ragioni in quanto dovrà quasi certamente essere effettuata un’autopsia per fare luce su quanto accaduto. La donna è collassata all’improvviso nella sua abitazione e, soccorsa d’urgenza, è stata dichiarata morta al ...