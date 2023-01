Multe a Roma | vigili senza archivio | non possono più individuare i trasgressori E i verbali non arrivano

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Trovare un?auto in doppia filail guidatore a bordo, provare a fare una multa ed essere impossibilitati a proseguire. Va così anche per chi tenta di contestare la velocità...

Sette giorni senza. E gli automobilisti romani ringraziano. A partire dallo scorso gennaio, un contenzioso economico tra il comune die il ministero dei Trasporti impedisce ai vigili di elevare sanzioni a chi ...Alcuni comuni lo hanno già fatto, come ad esempioe Milano . Alla capitale, cancellare le, ad esempio, costerebbe circa 240 milioni di euro. Un buco che non ci si può permettere. Intanto l'... I vigili di Roma non sanno più a chi contestare le multe La convenzione con la Motorizzazione è scaduta Gli agenti potrebbero consultare il Pra. Ma dicono che non .... Che aggiunge: A causa di un presunto contenzioso datato ci troviamo ora a perdere l'acces ...Sette giorni senza multe. E gli automobilisti romani ringraziano. A partire dallo scorso gennaio, un contenzioso economico tra il comune di Roma e il ministero dei Trasporti impedisce ai vigili di ele ...