Multe a Roma | scade contratto | vigili non possono risalire ai trasgressori dalle targhe

ilmessaggero.it

, i vigili non riescono a risalire all'identità dei trasgressori Sembra una barzelletta, e invece succede nella Capitale, dove, secondo dati risalenti a febbraio 2022 dati da Stefano ...La convenzione consente di risalire ai proprietari tramite le targhe, al costo di 40 centesimi l'una. Ma le Polizie locali vogliono la gratuità come le forze dell'ordine. Il Comune: è possibile usare ... Multe a Roma, vigili senza archivio: non possono più individuare i trasgressori. E i verbali non arrivano La convenzione consente di risalire ai proprietari tramite le targhe, al costo di 40 centesimi l'una. Ma le Polizie locali vogliono la gratuità come le forze dell'ordine. Il Comune: è possibile usare ...A Roma è scaduta la convenzione tra il Comune e la Motorizzazione Civile e i vigili urbani non possono più risalire dalla targa al proprietario del veicolo: di conseguenza non può scattare la multa e ...