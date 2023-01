Mourinho e il nuovo ruolo di Zaniolo | ora può cambiare tutto

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Continuano a non convincere le prestazioni dineldi trequartista. Girone d’andata trascorso tra troppi alti e bassi, e occhio alle possibili novità in vista della seconda parte della stagione.potrebbe valutare alcune novità Dopo il pareggio ottenuto in extremis contro il Milan, la Roma è pronta a spingere il piede sull’acceleratore. Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

Corriere dello Sport

San Siro addio', il progetto ad alto rischio. Napoli - Juventus di venerdì sera catalizza l'... Roma,frenato due volte: "Wijnaldum, altro ritardo". Pugno duro del Governo: "Stretta del ...... un'altra volta Parreira, Dunga, Mano Menezes, diLuiz Felipe Scolari e ancora Dunga per ... Stregati daOra si potrebbe prospettare un'inversione di tendenza: l'ingaggio di un tecnico ... Dal Brasile: “Mourinho sarà il nuovo ct della Seleçao”. Ecco chi l’ha detto Il presidente federale Rodrigues ha chiesto l’intervento del potente procuratore per convincere lo Special One ad accettare l’incarico da ct ...L’ipotesi che José Mourinho possa diventare il nuovo allenatore del Brasile non è affatto tramontata. Stando a quanto riportato da Tuttosport, Jorge Mendes è già al lavoro con la Nazionale brasiliana ...