MotoGP | Mauro Sanchini | “Bagnaia sarà più forte | la Yahama si è nascosta Marc Marquez uno spauracchio”

Leggi su oasport

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Passate le vacanze natalizie è tempo di iniziare a puntare il mirino verso il Motomondiale. Siamo ancora lontanissimi dall’esordio stagionale del Gran Premio del Portogallo del 26 marzo, mentre i test di Sepang sono ormai ad un solo mese di distanza e, come sempre, saranno il primo snodo importante verso il nuovo campionato. Momento ideale, quindi, per fare il punto della situazione con, commentatore tecnico dellasu Sky a fianco di Guido Meda, per provare a fare “le carte” a quello che vivremo nei 21 Gran Premi in programma., la stagione 2023 inizia con Francescocampione del mondo in carica. Dopo la straordinaria rimonta dello scorso anno che “Pecco” ti aspetti in pista? “Intanto inizio con il dire che mi piacerebbe vederlo con il numero 1 sul cupolino della sua ...