Motosprint.it

Diciamocelo, fatte le debite valutazioni su gare, podi, vittorie e lotta al titolo, una delle cose che accende l'interesse degli appassionati, magari quelli più tecnici o semplicemente quelli più ...... Joan Mir) 4 marzo: TECH3 GASGAS FACTORY RACING (Pol Espargaro, Augusto Fernandez) 10 marzo:RACING (Maverick Viñales, Aleix Espargarò) 16 marzo: RNFTEAM -(Miguel Oliveira, ... MotoGP, Aprilia RS-GP come una… petroliera: bulbo a “prua” e più velocità Girano in rete diverse info e foto di brevetti riguardanti un nuovo sistema di fasatura variabile VVT che il Gruppo Piaggio starebbe sviluppando per la prossima generazione del V4 ...Passate le vacanze natalizie è tempo di iniziare a puntare il mirino verso il Motomondiale. Siamo ancora lontanissimi dall’esordio stagionale del Gran Premio del Portogallo del 26 marzo, mentre i test ...