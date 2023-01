Mostre | ‘Lilibet The Queen’ | omaggio a Milano ad una icona pop

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) (Adnkronos) – Monarca dei record, sovrana di stile, ultima verapop del nostro tempo che ha ispirato serie televisive, film, canzoni e opere d’arte, Sua Maestà la Regina Elisabetta II è protagonista della mostra. The, promossa dal 19 gennaio al 20 febbraio 2023 da Agostino Art Gallery di(Via Solari, 72). Curata da Cinzia Lampariello Ranzi, l’esposizione sarà inaugurata il 19 gennaio (ore 18). In mostra una selezione di pezzi unici e multipli realizzati da alcuni dei protagonisti della pop art e della street art internazionale tra i quali Endless, Marco Lodola, Mr. Brainwash, Raptuz, Jamie Reid, TVboy. I lavori esposti sono esito di una ricerca condotta nel 2021 e nel 2022 dai fondatori di Agostino Art Gallery, Giacomo Christian Giulio Ranzi e Cinzia Lampariello Ranzi, interessati a ...

