Morto nel fiume Brenta per sfuggire alla polizia | la denuncia | Lo hanno picchiato

L'Unione Sarda.it

... come Angela Lansbury, Ray Liotta e Catherine Spaak : sono tanti i nomi noti scomparsi2022. Ecco chi ci ha lasciato quest'anno SIDNEY POITIER " Il 6 gennaio èall'età di 84 anni Sidney ...1987 è diventato professore di Criminologia e medicina forense alla Sapienza, negli anni '90 torna a collaborare con vari ministeri contro la criminalità mafiosa e la lotta alla droga. Ha ... Danilo Sulas morto nel pozzo a San Teodoro per salvare il cane Aveva 74 anni ed era uno dei volti più noti in tv quando c'era da fornire un parere sui più efferati delitti italiani ...Morto a 75 anni uno dei più noti criminologi d’Italia, molto spesso presente in Tv a Porta a Porta e al Maurizio Costanzo Show ...