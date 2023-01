Morto in strada all’Antella | arrestato un giovane E’ indiziato di omicidio stradale

LA NAZIONE

20.20 Pisa,74enne aggredito perL'uomo di 74 anni aggredito senza motivo pera Pisa lunedì scorso, èdopo essere rimasto due giorni in stato di coma. Piero Orsini, questo il nome della ...Un automobilista di 37 anni è deceduto in seguito a un incidente sullastatale 12, a Marco di Rovereto. L'auto su cui viaggiava l'uomo si è scontrata con un camion. Le dinamiche dell'incidente, avvenuto poco dopo le 17.30, sono ancora da chiarire. Sul posto sono ... Uomo picchiato a Pisa, Piero Orsini è morto Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...Un giovane di 27 anni, di origine marocchina, è stato fermato e indiziato di omicidio stradale: ecco la svolta alle indagini per l'investimento costato la vita, prima dell'alba di martedì 10 gennaio 2 ...