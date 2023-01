Morto il cardinale George Pell | fu accusato condannato e poi prosciolto dall’accusa di abusi sessuali

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Nei giorni scorsi aveva partecipato in Vaticano ai funerali del papa emerito Benedetto XVI, poi la morte avvenuta a Roma all’età di 81 anni per le complicazioni causate da un intervento chirurgico all’anca. Ilaustraliano, prefetto emerito della Segreteria per l’Economia, era stato arcivescovo di Melbourne e di Sydney. Arrestato,ma infinediera stato posto da papa Francesco, il 24 febbraio 2014, alla guida della nuova Segreteria per l’Economia e di fatto a capo delle riforme economiche intraprese dal Pontefice. Il 29 giugno 2017, però, la polizia australiana confermò l’imminente stato d’accusa per ilper ...

Agenzia ANSA

Fu il più alto dirigente della Chiesa cattolica mai condannato per abusi su minori, prima di essere assolto in terzo ...Il porporato australiano riformò le finanze della Santa Sede. Nel 2018 la condanna per abusi su minori, poi l'appello e il proscioglimento Èa Roma, all'età di 81 anni, ilaustraliano George Pell, prefetto emerito della Segreteria per l'Economia, dopo essere stato arcivescovo di Melbourne e di Sydney. Il porporato non ha ... E' morto a 81 anni il cardinale australiano George Pell - Mondo È morto a 81 anni, a Roma, il cardinale George Pell. Australiano, prefetto emerito della Segreteria per l’Economia del Vaticano, non ha superato le complicazioni legate a un intervento chirurgico all’ ...È morto a 81 anni il cardinale australiano George Pell. Era stato alle esequie di Ratzinger. In patria subì un processo per abusi su minori E' morto a Roma, all'età di 81 anni, il cardinale australian ...