Morto il boss Carmine Montescuro | eminenza grigia della camorra

Agenzia ANSA

Fino al febbraio 2022 è stato il detenuto più anziano della Campania e forse d'Italia, ildella camorra Carmine Montescuro ,la scorsa notte, all'età di 89 anni, nella sua casa di Napoli. Per gli inquirenti Montescuro, originario di Sant'Erasmo, è stato una vera e propria " ...Fino al febbraio 2022 è stato il detenuto più anziano della Campania e forse d'Italia, ildella camorra Carmine Montescuro,la scorsa notte, all'età di 89 anni, nella sua casa di Napoli. Per gli inquirenti Montescuro, originario di Sant'Erasmo, è stato una vera e propria "... Camorra: morto a quasi 90 anni il boss Carmine Montescuro - Campania E' morto nella sua casa di Napoli all'età di 89 anni il boss della camorra Carmine Montescuro: a lui era ispirato il personaggio dello Stregone nella serie tv Gomorra. A renderlo noto è Il Corriere ...window.TursiopeQueue = window.TursiopeQueue|| []; window.TursiopeQueue.push (function (DH5) { /** base init **/ var player = new DH5 (document.getElementById ('ym-1b8f4daf-470-8250-165d-266cdd1952f ...