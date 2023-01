(Di mercoledì 11 gennaio 2023) A distanza di tre anni dalla tragicadinel gennaio 2019, l'attaccante argentino che perse la vita in un incidente aereo mentre volava verso il Galles per trasferirsi dalal ...

Corriere dello Sport

A distanza di tre anni dalla tragicadiSala nel gennaio 2019, l'attaccante argentino che perse la vita in un incidente aereo mentre volava verso il Galles per trasferirsi dal Nantes al suo nuovo club, il Cardiff (...Commenta per primo La tragedia delladiSala, deceduto nel gennaio 2019 mentre stava raggiungendo il Galles dopo essere stato ceduto dal Nantes per 15 milioni al Cardiff City, ha scosso il mondo del calcio. Dopo i giorni ... "Morte Emiliano Sala: il Cardiff ha pagato la prima rata al Nantes" Dopo tre anni dalla scomparsa dell'attaccante argentino i gallesi hanno corrisposto 5 milioni di euro come prima tranche del risarcimento ...La tragedia della morte di Emiliano Sala, deceduto nel gennaio 2019 mentre stava raggiungendo il Galles dopo essere stato ceduto dal Nantes per 15 milioni al Cardiff City, ha scosso il mondo del calci ...