(Di mercoledì 11 gennaio 2023) La Procura diha aperto un fascicolo di indagine percolposo per colpa medica, contro ignoti, in relazione alla morte di Valeria Fioravanti, 27 anni, deceduta per una meningite batterica.

Agenzia ANSA

...di un mesela loro scadenza a fine 2022 . Ora però la Federazione è di fronte a un bivio: il rinnovo annuale (quindi per tutto il 2023) oppure l'addio. Leggi Anche 'L'era delle Farfalle è':...La ragazza, secondo quanto scrive oggi il quotidiano la Repubblica, nelle scorse settimane si era recata in più ospedali perché accusava fastidila rimozione di un ascesso effettuato nei giorni ... Morta dopo visite in ospedali, pm Roma indaga per omicidio - Lazio Un calvario, iniziato a Natale e durato giorni. Valeria Fioravanti, 27 anni, giovane mamma, è morta per una meningite batterica, diagnosticata in ritardo, dopo essere stata visitata e dimessa da tre o ...in relazione alla morte di Valeria Fioravanti, 27 anni, deceduta per una meningite batterica. La ragazza, secondo quanto scrive oggi il quotidiano la Repubblica, nelle scorse settimane si era recata ...