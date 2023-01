Morta dopo il mal di pancia | non c’è pace per la famiglia della piccola Elena | a marzo morì la zia Vanessa

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoLo scorsoCella ha perso la vitaun’operazione di chirurgia estetica. Lo scorso lunedì la nipotina, tre anni, è deceduta all’ospedale Santobono di Napoli. Tragedia nella tragedia per unache ha sporto denunciala perdita. La Procura partenopea ha avviato un’inchiesta, sequestrato la cartella clinica e disposto l’autopsia sulla salmabambina. L’incubo ha avuto inizio nella notte tra domenica e lunedì scorsi.ha iniziato ad avere dei forti dolori alla. Immediato il trasporto in ospedale. Li i medici hanno riscontrato delle gravi disfunzioni diabetiche. Per questo motivo la bambina è stata trasferita al ...

Agenzia ANSA

Giancarlo Capaldo, ex procuratore aggiunto di Roma, ha rilasciato un'intervista a La Stampala notizia dell'apertura delle indagini da parte del Vaticano sulla scomparsa di Emanuela ... sia. ...... 'Poteva essere salvata' È stato quando è tornata al San Giovanni " il 5 gennaio, 11 giorni... Èieri . La famiglia di Valeria ha presentato una denuncia alla Polizia. L'inchiesta della ... Morta dopo visite in ospedali, la Procura di Roma indaga per omicidio È morto, nella sua casa di Napoli, il boss della camorra Carmine Montescuro: il detenuto aveva 89 anni e fino al febbraio 2022 è stato il detenuto più anziano ...Giancarlo Capaldo, ex procuratore aggiunto di Roma, ha rilasciato un’intervista a La Stampa dopo la notizia dell’apertura delle indagini ...