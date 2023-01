Monza | pronta la Carta del Potenziale Archeologico della provincia

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Milano, 11 gen. (Adnkronos) - Ladie Brianza ha la propriadel. Digitale e interattiva, serve ad indicare preventivamente se, in una determinata area, c'è la possibilità che esistano depositi di interesse, risultando in particolare di utilità a quegli enti che progettano opere con scavi. Lo strumento, tra i primi in Italia ad essere realizzato su un'area così vasta, è frutto di una convenzione unica nel suo genere, siglata nel 2019 tra BrianzAcque, gestore unico del Servizio Unico Integrato die Brianza con la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le province di Como, Lecco,e Brianza, Pavia, Sondrio e Varese. La volontà congiunta è stata quella di invertire la ...

La Svolta

... la vittoria diventa necessaria, specie dopo la performance tutt'altro che positiva con il. ... Un risultato che ha galvanizzato la piazza,ad aspettarsi un passo in avanti da parte della ...La posizione del tecnico si fa sempre più delicata e in bilico, con la societÃa cambiare ...Alvini in vista del derby lombardo di sabato pomeriggio tra le mura amiche dello 'Zini' con il. ... Ultimo'ora: Monza: pronta la Carta del Potenziale Archeologico della ... Milano, 11 gen. (Adnkronos) - La provincia di Monza e Brianza ha la propria carta del potenziale archeologico. Digitale e interattiva, serve ad indicare preventivamente se, in una determinata area, c’ ...Col Parma prestazione imbarazzante, ma il suo destino è segnato. L'Inter vuole venderlo per fare cassa e una grande plusvalenza ...