Montagna | Cai | ' torna ' sicuri con la neve' per la prevenzione dei pericoli invernali'

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Milano, 11 gen. (Adnkronos) - Sensibilizzare e informare gli escursionisti e gli scialpinisti suiinsiti nella frequentazione dellainvernale legati soprattutto alle valanghe, alle scivolate su terreno ghiacciato e all'ipotermia, sui limiti personali e sull'importanza di un'adeguata formazione, informazione e. Questi gli obiettivi della giornata nazionale 'con la' organizzata dal Club alpino italiano (Cai) e dal Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico (Cnsas), la cui edizione 2023 è in programma domenica 15 gennaio. Oltre trenta appuntamenti in dodici regioni, come negli anni passati, in decine di località alpine e appenniniche in tutta Italia; saranno presidiati i percorsi escursionistici e scialpinistici con l'allestimento di stand informativi e ...