Monster Hunter Rise e Persona 4 presto su Game Pass

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Microsoft in un recente annuncio ha confermato la prima ondata di titoli in arrivo a gennaio per il servizio, ondata che includeràIl servizio in abbonamentodi Microsoft a gennaio si arricchisce con(di cui è possibile leggere qui la nostra recensione),3 Portable e4 Golden. Saranno questi i giochi che verranno aggiunti fra qualche giorno e seppur parliamo di un minuscolo numero, sono pur sempre titoli degni di nota, non proprio giochi di bassa qualità insomma.e gli altri titoli in arrivo su...

Il gioco annuale più venduto in Giappone è stato su una piattaforma non Nintendo solo due volte, ovvero Dragon Quest VIII nel 2004 ePortable 2nd G nel 2008. Da allora, però, 13 degli ...Probabilmente per molti l'highlight assoluto saràRise , il sesto capitolo del franchise di Capcom che può essere al tempo stesso definito il sequel di: World. Il gioco ...