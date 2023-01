Misoginia e violenze Ha taciuto | chi si scaglia contro la De Filippi

(Di mercoledì 11 gennaio 2023) Sta facendo discutere C'è posta per te. Il programma di Canale 5 condotto da Maria Deè nel mirino di Differenza Donna, un'organizzazione non governativa. È stata proprio la ong a segnalare all'Agcom la puntata di sabato 7 gennaio scorso con l'accusa di "inscenaresenza un intervento da parte della conduttrice". Tutto è iniziato con la storia di una coppia romana e il loro "matrimonio interrotto". Valentina, la protagonista, ha chiesto l'intervento della trasmissione per riconquistare il marito, Stefano, dopo averlo tradito poiché convinta di essersi innamorata di un altro uomo. Per la ong che gestisce il 1522, il numero nazionale antiviolenza e antistalking attivato nel 2006 dal Dipartimento per le Pari Opportunità, la trasmissione avrebbe "divulgato la storia di una relazione sentimentale connotata ...

Nazioni Unite

"C'è posta per te inscenasenza un intervento da parte della conduttrice". È quanto denuncia l'organizzazione non governativa Differenza Donna che ha deciso di segnalare la puntata del programma condotto da Maria De ...Soggette a persecuzioni e, per secoli le masche sono state il capro espiatorio di ogni avvenimento negativo e utilizzate come viatico per perpetuare una certastrutturale assai ... Messaggio del Segretario-Generale in occasione della Giornata ... L'ultimo a cadere della trappola dei social media è stato Andrew Tate, l'ex kickboxer arrestato dopo uno scambio su Twitter con Greta Thunberg ...